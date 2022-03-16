- с 1:05 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 394-526 километры, от села Жымпиты до границы Актюбинской области,
- с 1:20 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 526-610 километры от границы ЗКО до села Кобда,
- с 8:00 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 266-394 километры, от села Подстепное до села Жымпиты.
- с 9:00 закрыт участок дороги Атырау - Уральск 492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области.
- с 9:00 закрыт участок дороги Подстепное - Фёдоровка - граница РФ 0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ.
- с 9:00 закрыт участок дороги Уральск - Таскала - граница РФ 4-104 километры, от Уральска до границы РФ.
- с 9:00 закрыт участок дороги Таскала - Аккурай - Болашак - граница РФ 0-157 километры.
- с 9:00 закрыт участок дороги Большой Чаган - Переметное» 0-42 километры
- с 9:00 закрыт участок дороги Бурлин - Аксай - Жымпиты, 0-159 километры.
- с 9:00 закрыт участок дороги Жымпиты - Каратобе, 0-103 километры.
- с 9:00 закрыт участок дороги Уральск - Кирсаново, 1-83 километры.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.