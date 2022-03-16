Участок дороги Самара - Шымкент закрыт для проезда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В "КазАвтоЖол" заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО Фото из архива "МГ" Согласно данным «Казавтодор», для всех видов автотранспорта:
  • с 1:05 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 394-526 километры, от села Жымпиты до границы Актюбинской области,
  • с 1:20 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 526-610 километры от границы ЗКО до села Кобда,
  • с 8:00 закрыт участок дороги Самара - Шымкент 266-394 километры, от села Подстепное до села Жымпиты.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Атырау - Уральск 492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Подстепное - Фёдоровка - граница РФ 0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Уральск - Таскала - граница РФ 4-104 километры, от Уральска до границы РФ.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Таскала - Аккурай - Болашак - граница РФ 0-157 километры.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Большой Чаган - Переметное» 0-42 километры
  • с 9:00 закрыт участок дороги Бурлин - Аксай - Жымпиты, 0-159 километры.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Жымпиты -  Каратобе, 0-103 километры.
  • с 9:00 закрыт участок дороги Уральск - Кирсаново, 1-83 километры.
На участках ветер, метель и ограничение видимости. Напомним, в ЗКО сохраняется штормовое предупреждение.