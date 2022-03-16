Марию Овсянникову оштрафовали, передаёт РИА Новости. Редактор «Первого канала» ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом Скриншот с видео Инцидент произошёл вечером 14 марта. Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова зашла в кадр во время прямого эфира с антивоенным плакатом. На нём было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Перед акцией Овсянникова записала видеообращение, объяснив свой поступок. На странице Марии в Facebook сотни тысяч пользователей со всего мира оставляют комментарии со словами поддержки. 15 марта Останкинский районный суд Москвы оштрафовал сотрудницу канала на 30 тысяч рублей (141 тысяча тенге) за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сама Овсянникова заявила на судебном заседании, что вину не признает. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.