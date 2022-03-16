– При проверке установлено, что машина принадлежит одной медицинской организации города, а водитель не является штатным сотрудником. Мужчина признался сотрудникам полиции, что во дворе дома по улице Казангапа неправомерно завладел УАЗом и поехал к знакомым в пригородный посёлок Орлеу, - рассказали в региональном департаменте полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области УАЗ стражи порядка остановили возле посёлка Орлеу за нарушение правил дорожного движения. За рулём находился 29-летний мужчина с состоянии алкогольного опьянения. При чём ранее он был лишён водительских прав.Правоохранители начали сразу два досудебных расследования: за угон и за управление нетрезвым водителем, лишённым прав.