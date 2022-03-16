Огромный ассортимент качественных ручных инструментов и электроинструментов предлагает известный в нашей области магазин «Электрокомплект». Строительство или ремонт – процесс, конечно, трудоемкий. Тем не менее, он может оказаться приятным и быстрым, если для этого обзавестись надежными «помощниками» - необходимыми инструментами, которые прослужат вам еще долгое время при текущих работах в быту. Чтобы найти весь необходимый инвентарь, загляните в магазин «Электрокомплект». Для тех, кто занимается производственным бизнесом, таким как изготовление мебели, столярных изделий, проведением газа и воды, тоже стоит посетить этот магазин. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Здесь вы найдете любые ходовые ручные инструменты: отвёртки, плоскогубцы, шуруповерты, пассатижи, стамески, клещи, молотки, пилы, рубанки, ножовки, измерители и лазерные уровни, слесарные, трубные и разводные ключи, стеклорезы, шпатели, ножницы для резки металла, малярные кисти, валики и многое другое. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Еще более ускорят процесс ремонта или строительства качественные электроинструменты от проверенных временем, таких известных брендов как Makita, IVT, BOSCH, De WALT, Зубр. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Для демонтажа, сверления, бурения, ввинчивания, смешивания различных строительных смесей и других ремонтных работ в магазине «Электрокомплект» представлен большой выбор дрелей, шуруповертов, перфораторов и отбойных молотков. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Вы также сможете подобрать другие удобные электроинструменты, необходимые для строгания, отпиливания, выпиливания и фрезерования - лобзики, рубанки, разнообразные пилы, фрезеры и болгарки. Здесь же легко подобрать необходимые расходные материалы. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Если вам необходимо вести работы на высоте, в магазине можно приобрести специальное снаряжение, тем самым вы позаботитесь о своей безопасности. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! А также здесь представлено сварочное оборудование. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! В подборе инструментов и всего необходимого для строительных и ремонтных работ вам помогут опытные и вежливые продавцы-консультанты. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Кроме того, в магазине «Электрокомплект» вы сможете купить строительные материалы, сантехнику, электрику, бытовую химию, инвентарь и электротовары для работ на даче и многое другое. Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Магазин «Электрокомплект» и ремонт в удовольствие! Покупки можно совершить за наличный и безналичный расчет, а также через Kaspi Red, в рассрочку или кредит. Мы ждем вас по адресу: г. Уральск ул. Шубина, 2/4. Тел.: +7(7112) 21-49-82, 21-22-67. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.