34 осужденных колонии общего режима в Уральске получили дипломы

Сегодня, 29 июня, 34 осужденных колонии РУ-170/2 получили дипломы о среднеспециальном образовании, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в исправительной колонии общего режима, которая находится в районе остановки Жазира, прошел выпуск учащихся Уральского профессионального колледжа и выпускников вечерней школы. 34 осужденных режимного учреждения получили дипломы о среднеспециальном образовании. - 19 осужденных окончили обучение по специальности газоэлектросварщики, 15 осужденных - по специальности плотник. В рамках взаимодействия с социальным партнером филиалом «Енбек-Орал» 12 вы