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Социум

34 осужденных колонии общего режима в Уральске получили дипломы

Сегодня, 29 июня, 34 осужденных колонии РУ-170/2 получили дипломы о среднеспециальном образовании, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в исправительной колонии общего режима, которая находится в районе остановки Жазира, прошел выпуск учащихся Уральского профессионального колледжа и выпускников вечерней школы. 34 осужденных режимного учреждения получили дипломы о среднеспециальном образовании. - 19 осужденных окончили обучение по специальности газоэлектросварщики, 15 осужденных - по специальности плотник. В рамках взаимодействия с социальным партнером филиалом «Енбек-Орал» 12 вы
Анэль Кайнеденова
34 осужденных колонии общего режима в Уральске получили дипломы
Сегодня, 29 июня, 34 осужденных колонии РУ-170/2 получили дипломы о среднеспециальном образовании, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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diplom (4)
 Сегодня в исправительной колонии общего режима, которая находится в районе остановки Жазира, прошел выпуск учащихся Уральского профессионального колледжа и выпускников вечерней школы. 34 осужденных режимного учреждения получили дипломы о среднеспециальном образовании. - 19 осужденных окончили обучение по специальности газоэлектросварщики, 15 осужденных - по специальности плотник. В рамках взаимодействия с социальным партнером филиалом «Енбек-Орал» 12 выпускников колледжа трудоустроены на промышленной зоне учреждения по полученной специальности, - рассказал главный специалист ДУИС по ЗКО Василий ВИЗГАЛИН. - С учетом расширения производственных возможностей промышленной зоны учреждения остальные выпускники колледжа будут трудоустроены в ближайшее время. По словам Василия ВИЗГАЛИНА, получение профессии в стенах закрытого учреждения является большим стимулом для осужденных, так как освобождаясь, они уже имеют специальность и могу устроиться на работу. Как выяснилось, 19 осужденных получили аттестаты о среднем образовании вечерней общеобразовательной школы, остальные осужденные переведены в следующий класс.
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Образование осужденные

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