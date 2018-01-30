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Происшествия

348 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли в ЗКО

Кроме того, по итогам прошлого года по данному факту было зарегистрировано 24 уголовных дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Темирлана ШОНАЕВА, по сокращению теневого оборота алкогольной продукции департаментом создана рабочая группа. - По результатам деятельности этой группы, из незаконного оборота изъято 348 тысяч бутылок алкогольной продукции с поддельным учетными контрольными марками различных производителей. По данному факту зарегистрировано 24 уголовных дела. В нас
Кристина Кобина
348 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли в ЗКО
Кроме того, по итогам прошлого года по данному факту было зарегистрировано 24 уголовных дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Темирлана ШОНАЕВА, по сокращению теневого оборота алкогольной продукции департаментом создана рабочая группа. - По результатам деятельности этой группы, из незаконного оборота изъято 348 тысяч бутылок алкогольной продукции с поддельным учетными контрольными марками различных производителей. По данному факту зарегистрировано 24 уголовных дела. В настоящее время 13 дел уже окончено и направлено в суд, - отметил  Темирлан ШОНАЕВ. Стоит отметить, что за прошлый год в производстве находилось всего 245 уголовных дел. Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила около 1 миллиарда тенге, из них возмещено с учетом ареста 517 миллионов тенге.
алкоголь

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