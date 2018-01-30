348 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли в ЗКО

Кроме того, по итогам прошлого года по данному факту было зарегистрировано 24 уголовных дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Темирлана ШОНАЕВА, по сокращению теневого оборота алкогольной продукции департаментом создана рабочая группа. - По результатам деятельности этой группы, из незаконного оборота изъято 348 тысяч бутылок алкогольной продукции с поддельным учетными контрольными марками различных производителей. По данному факту зарегистрировано 24 уголовных дела. В нас