35 школьникам оказана материальная помощь в районе ЗКО

Дети из малообеспеченных семей Теректинского района получили школьные принадлежности и одежду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 ноября в Теректинском районе прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие заместитель акима района Армат Байгазиев. Как рассказала руководитель районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова, в районе организовано качественное и безопасное питание школьников. – Горячее питание организовано в 33 школах района, что составляет 86,8% всех школ. В них охвачены