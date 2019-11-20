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Социум

35 школьникам оказана материальная помощь в районе ЗКО

Дети из малообеспеченных семей Теректинского района получили школьные принадлежности и одежду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 ноября в Теректинском районе прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие заместитель акима района Армат Байгазиев. Как рассказала руководитель районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова, в районе организовано качественное и безопасное питание школьников. – Горячее питание организовано в 33 школах района, что составляет 86,8% всех школ. В них охвачены
Арайлым Усербаева
35 школьникам оказана материальная помощь в районе ЗКО
Дети из малообеспеченных семей Теректинского района получили школьные принадлежности и одежду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 ноября в Теректинском районе прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие заместитель акима района Армат Байгазиев. Как рассказала руководитель районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова, в районе организовано качественное и безопасное питание школьников. – Горячее питание организовано в 33 школах района, что составляет 86,8% всех школ. В них охвачены питанием более четырех тысяч учащихся, среди которых есть дети из малообеспеченных и малоимущих семей, учащиеся начальных классов. Только в пяти школах района - в начальных школах сел Санаторий Акжаик, Айтиево, Коныссай, Шалкар в настоящее время организация горячего питания не представляется возможным, так как они располагаются в приспособленных помещениях. Но дети регулярно обеспечиваются молоком и печеньем. Качество питания, приказом директором школы, регулярно проверяется бракеражной комиссией, в состав которой входят родители, педагоги и представители администрации школы. Однако школьные столовые, согласно санитарным требованиям, не обеспечены в достаточном количестве необходимой посудой, - рассказала Жанаргуль Хусаинова. Стоит отметить, что всего же подвоз осуществляется в 13 школ из 14 сел района, за которые ответственны акимы сельских округов. По словам директора ОСОШ им. Ы.Алтынсарина Айгуль Ахметкалиевой. в целях профилактики правонарушения были запланированы ряд мероприятий, среди которых акции: «Дорога в школу», «Сохраним порядок в обществе». – В рамках акция «Дорога в школу» 35 школьникам из нуждающихся семей на сумму более 64 тысяч тенге была оказана материальная помощь. Ученики школы занимаются в кружках, секциях, которые действуют пр школе. Детей, стоящих на внутришкольном контроле нет, - добавила Айгуль Ахметкалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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