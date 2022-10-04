Общая площадь клумб в городе составляет 28 тысяч квадратных метров, передаёт портал «Мой ГОРОД». В отделе ЖКХ скрывают сумму, выделенную на озеленение Уральска По информации пресс-службы акима города, в прошлом году площадь клумб на территории Уральска составляла 12 тысяч квадратных метров, а в этом году - уже 28 тысяч.
– Делается акцент на высаживание многолетних растений и цветов. Площадь для многолетних растений составляет 23 тысячи квадратных метров. Сейчас проводится высадка многолетних роз, всего будет высажено 35 тысяч таких цветов, - подчеркнули в городском акимате.
Напомним, по содержанию многолетних и однолетних зелёных насаждений Уральска на 2020 – 2022 годы был заключен договор с КХ «Уланов». Однако в связи с ненадлежащим исполнением указанных требований по решению суда договор был расторгнут в 2021 году. В 2022 году на содержание был заключен трёхлетний договор (2022-2024 годы - прим. автора) с подрядной организацией ТОО «Шымкент Жасыл қала». На три года выделено порядка 1,5 миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.