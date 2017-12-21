По словам руководителя отдела физической культуры и спорта г. Уральск Азамата НУРМУХАМБЕТОВА, сегодня состоялось открытие зимнего сезона традиционного вида спорта - хоккея с мячом. - Этот вид спорта является базовым в нашей области. По городу будет подготовлено порядка 40 катков, 22 из них уже залиты. Кроме того, для уральцев подготовили 5 лыжных баз. Создаются горки для массового катания детей. Катки, расположенные на турбазах, Свистун горе и на новой площади, будут платными, - пояснил Азамат НУРМУХАМБЕТОВ. Стоит отметить, что в городе хоккеем с мячом занимается порядка 350 детей.