5 ноября управление государственных доходов города Уральск совместно с полицейскими организовали рейд по выявлению неплательщиков налогов. - Совместно с сотрудниками ДВД проводится рейд по задержанию налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам на автотранспорт. Задолженность горожан перед государством только по транспорту составляет 350 миллионов тенге. Согласно налоговому кодексу, физические лица должны заплатить налог на транспортное средство не позднее 31 декабря. В этой связи просим всех налогоплательщиков города Уральска до окончания 2017 года во избежание административных мер наказания, а также неприятных ситуации с водворением машин на штрафстоянку, оплатить задолженность, - пояснил руководитель отдела непроизводственных платежей и физических лиц управления государственных доходов г. Уральск Саят НУРМУХАМБЕТОВ. Сотрудники ДГД и полицейские отслеживали неплательщиков при помощи автокомплекса "Ураган". В ходе рейда был остановлен местный житель Дмитрий КРИВОБОКОВ. - Остановили меня впервые. Сказали, что есть задолженность по налогам. Я, конечно, с этим согласен, потому что по семейным обстоятельствам не платил налог два года, а сумма задолженности составляет 32 тысячи тенге, - рассказал Дмитрий. - Теперь даю гарантии и обязательства, что в течение двух дней оплачу этот штраф. А мою машину теперь по закону арестуют и поместят на штрафстоянку. По словам частного судебного исполнителя Адиля СЮНТИЕВА, водители, не заплатившие налог, понесут дополнительные расходы - их автомобиль будет водворен на платную штрафстоянку. - К нам на исполнение поступает судебный акт, решение суда, после чего мы возбуждаем исполнительное производство. После мы обязаны известить об этом должника и наложить все меры ограничения, такие как арест на все движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства и заработанную плату, - отметил Адиль СЮНТИЕВ. По словам полицейских, такие рейды проводятся практически постоянно.