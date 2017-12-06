При задержании в моторной лодке нарушителей помимо рыбы были обнаружены запрещенные орудия лова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.5 декабря около 21.00 при проведении рейдовых мероприятий на р.Урал в районе с.Дамба сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира при координации природоохранной прокуратуры была задержана моторная лодка "Амур" с подвесным мотором в 200 лошадиных сил. На борту плавсредства находились двое жителей с.Курмангазы. При них было обнаружно и изъято 667 кг рыбы частиковых пород, а также запрещенные орудия лова - китайские сети. - В настоящее время нарушители задержаны, рыба изьята. Начато досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений", - сообщил начальник Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр БАЙМАГАМБЕТОВ. Ерлан ОМАРОВ