Уже четвертый год в Уральске компания успешно занимается продажей автомобилей крупнейшего китайского производителя Lifan, завоевавших любовь местных автолюбителей.Выставленные на презентации новые сверкающие модели Lifan Murman и Lifan Myway вызвали восторг и одобрительные возгласы присутствующих гостей.Первым предстал перед взором седан бизнес-класса Lifan Murman с 5-ступенчатой механической коробкой передач и объемом двигателя 1,8 л с мощностью в 128 лошадиных сил.У автомобиля довольно яркий и динамичный образ, комфортабельный салон с отделкой из высококачественных материалов, продуманное техническое оснащение и увеличенный дорожный просвет. Объем багажного отсека составляет 510 литров, что позволяет помещать вещи внушительных размеров, допустим, 4 баллона зимних автошин. Стоимость автомобиля начинается от 5 849 900 тенге.- Я уже давно задумывалась о покупке автомобиля. Новенький Lifan Murman очень понравился мне: красивый и удобный салон, представительный внешний вид, отличные технические характеристики. Машина легка в управлении. Буду брать, - поделилась своим впечатлением жительница Аксая Нуржамал СЮИМЕЛОВА.Своими достоинствами отличился и эффектный кроссовер Lifan Myway – отличная семиместная модель семейного типа.Создатели кроссовера потрудились над дизайном и техническими данными этого красавца: просторный салон из искусственной кожи, стильная приборная панель с цветным дисплеем мультимедийной системы, бензиновый двигатель объемом 1,5 л и мощностью 103 лошадиные силы, 5-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор, задний привод и многое другое. Словом, комплектация данной модели удовлетворит все необходимые потребности любого автолюбителя, например, на нем можно легко отправиться на дачу и пуститься в дальнее путешествие. Стоимость Lifan Myway начинается от 5 199 900 тенге.Следует отметить, что гарантия на новые автомобили, как и на все модели Lifan, составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.- В нашем автосалоне вы можете приобрести автомобиль за наличный и безналичный расчет, а также в кредит с первоначальным взносом от 10% сроком до 7 лет. Помимо этого, оформляя в кредит авто, вы можете обменять свой старый автомобиль на новый Lifan с выгодой до 500 000 тенге, - добавила старший бренд-менеджер компании «Урал-Кров-Авто» Асем ТУРЕЕВА. В конце презентации для гостей была проведена интеллектуальная викторина на знания об известном бренде Lifan. Победителям викторины были вручены памятные призы. Ф10

ВНИМАНИЕ - Для всех желающих познакомиться с новинками поближе наша компания проведет Дни открытых дверей в праздники - с 14 по 16 декабря, - сообщил руководитель отдела продаж компании «Урал-Кров-Авто» Бауыржан МУХАМБЕТКАЛИ. – Именно в эти дни будет действовать специальное предложение для покупателей: приобретая автомобиль марки Lifan, вы сможете получить дополнительную скидку и зимние шины в подарок. Акция распространяется на все модели этой марки.

