Всего сотрудниками службы пожаротушения из общежития были эвакуированы 35 человек, в числе которых трое детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница общежития рассказала, что пожар начался в комнате 112, что находится на 4 этаже. - Там живет один мужчина. Он выпивает. У него есть жена, дети, мать, но он почему-то живет здесь один. У него все время распивают спиртные напитки. Мы не раз обращались по этому поводу к участковому, однако это бесполезно. Он гадит в подъезде, драки здесь постоянно. Недавно я видела его сына, рассказала ему обо всем, но ему все равно, - рассказала женщина. По ее словам, когда начался пожар, приехали пожарные и выломали двери. - Кто нам все это будет восстанавливать? Пожарные говорят, что так положено, что они должны посмотреть, нет ли в комнатах людей. Нам теперь отключили свет. Мы хотим, чтобы дали электричество, хоть мы и живем в общежитии, но мы тоже люди, нам надо убираться, завтра детям в школу, - возмущается жительница общежития. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сообщение о возгорании по адресу: г.Уральск, ул.Жангирхана, д.15, кв. 112 поступило на их пульт в 20.16. - К месту вызова были направлены силы и средства службы пожаротушения. Прибывшие пожарные установили, что на четвертом этаже общежития было обнаружено открытое горение комнаты и личных вещей проживающих, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - В 21.00 пожар был локализован, а в 22.09 полностью ликвидирован. По данным пресс-службы, из-за сильного задымления были эвакуированы жители общежития. Силами сотрудников службы пожаротушения было спасено 8 человек, из них 3 детей. Всего было эвакуировано 35 человек, 10 из которых дети. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. - Нужно отметить, что сотрудники службы пожаротушения пострадавших фельдшерам не передавали. То есть люди по разным причинам отказались от медицинской помощи. Кроме того, взрыва газового баллона не было. Его пожарные вынесли из комнаты, где был пожар, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица будут устанавливаться. Напомним, сегодня, 5 декабря, около 8 часов вечера произошел пожар в 5-этажном общежитии по ул. Жангир хана. С места происшествия были эвакуированы 4 человека, в их числе беременная женщина. Фото Медета МЕДРЕСОВА