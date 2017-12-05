По словам очевидцев, пожар начался с квартиры на 4 этаже. Также жители рассказали, что якобы в одной из квартир на 4 этаже взорвался газовый баллон. На место прибыли пожарные, а также машины скорой помощи. Были эвакуированы все жильцы. Очевидцы рассказали, что сразу же на место происшествия прибыли 6 машин скорой помощи. Одни увозили пострадавших, остальные машины оставались на месте. Женщины и дети грелись в машинах скорой помощи. Как стало известно, в настоящее время госпитализировано 4 человека, среди которых беременная женщина. Другие подробности выясняются. N9Iklhypc_c