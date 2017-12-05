Возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, произошло возгорание аккумуляторного шкафа. - 5 декабря в 13.41 в здании областной больницы по ул. Владимирской произошло возгорание. Было эвакуировано 133 человека, из них 44 - персонал и 89 - больные. Спасено 27 больных, - сообщили в пресс-службе ДВД. Пожар был локализован в 14.24 и ликвидирован в 14.28. Площадь пожара составила 2 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 57 человек личного состава службы пожаротушения и 6 единиц спецтехники.