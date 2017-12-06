Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 декабря порывы ветра в регионе будут достигать 15-20 м/с. 7 декабря ветер стихнет, на его смену придут туман, осадки и гололед. По сообщению атырауского филиала РГП "Казгидромет", осадки выпадут в виде снега и дождя, после резкого понижение температуры воздуха на дорогах образуется гололедица. - Температура воздуха ближайшей ночью составит -3 -6 градусов, днем 7 декабря -2+3 градуса, - рассказала главный синоптик АФ РГП "Каагидромет" Кулайна МЫРЗАШЕВА.