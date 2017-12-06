Центр адаптации и социализации для детей с аутизмом "Ерекше Алем" в Актау стал 24-м по счету учреждением в списке программы по оснащению техникой и подключению к бесплатному интернету. В рамках проекта в центре оборудован инновационный сенсорный кабинет. В организации обучаются 30 детей, для каждого составлена индивидуальная программа. Благодаря ежедневным занятиям развивается дисциплина, уверенность в себе, лидерские качества. В центре работают молодые психологи, социальные педагоги, которые прошли соответствующее обучение методам работы с детьми-аутистами. Комментирует работу центра и участие в проекте «Безграничные возможности» руководитель организации Айжан Карипова: «Наш центр открылся в июле этого года. Для организации эффективной работы мы пригласили зарубежных специалистов, так как проблема адаптации детей с аутизмом очень серьезная, и нам не хватало знаний и опыта. И благодаря открытому Beeline кабинету дети научатся решать сенсорные проблемы восприятия мира. Также скоро начинаем сотрудничество со специалистами из ближнего зарубежья по работе логокабинета, который поможет детям повысить уровень интеллекта и освоить долгожданную речь». «Программа «Безграничные возможности» работает уже три с половиной года. И ценность ресурса, который мы дарим, не снижается. Более того, мы стараемся делать его лучше, дополняя необходимыми технологиями. При этом каждый из топ-менеджеров компании вовлекается в реализацию этого социального проекта, что дает импульс для личного развития, и для роста компании в целом. Мы желаем детям здоровья и надеемся, что смогли помочь в непростом деле организации», - отмечает. Социальная программа корпоративного бренда Beeline Business «Безграничные возможности» запущена в 2014 году. В 2016 году программа изменилась – помимо бесплатного интернета Beeline оснащает организации инновационным оборудованием В рамках «Безграничных возможностей» доступ к интернету получили более 13 тысяч человек в 15 городах Казахстана. Это 24 организации - школы и библиотеки для детей с ограниченными возможностями, дома юношества, реабилитационные центры, детские дома, и другие социальные учреждения. Проект является флагманом глобальной социальной инициативы «Make Your Mark» («Оставь свой след») группы Veon в Казахстане.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.