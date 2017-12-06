Адилет КАМАЛИЕВ обвиняется в совершении убийства двух девушек и 3-летнего мальчика в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 декабря, в специализированном межрайонной суде по уголовным делам под председательством судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА прошло первое слушание по делу Адилета КАМАЛИЕВА. Адилету КАМАЛИЕВУ предъявлено обвинение по статье 99 ч. 2 УК РК - "Умышленное убийство двух и более лиц". По словам прокурора Жанболата АЙМАНОВА, подсудимый ранее заявлял о том, чтобы суд проходил с присяжными заседателями. Однако на суде Камалиев заявил об отказе от присяжных. - Камалиев обвиняется в убийстве двух девушек и ребенка из-за ревности. Он хотел сожительствовать с мамой убитого ребенка, но та отказалась. Сначала мужчина убил подругу хозяйки, затем ребенка и, дождавшись, когда вторая девушка зайдет в дом, зарезал ее. Для того, чтобы скрыть следы преступления, подсудимый поджог дом, - рассказал прокурор. Как выяснилось в ходе слушания, Адилет КАМАЛИЕВ ранее был судим, не женат, имеет двоих детей 4 и 6 лет. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами. Фото Медета МЕДРЕСОВА  