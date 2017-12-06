Иллюстративное фото с сайта astv.kz Уголовное дело в отношении двоих нарушителей было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Установлено, что подсудимые сбыли 4 кг высушенной марихуаны местному жителю. В суде вина обвиняемых подтвердилась, они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.1,3 ч.3 ст.297 УК РК - "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Сбытчикам марихуаны назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. - При этом местом отбытия наказания для одного из осужденных определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, второму подсудимому определено учреждение уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.