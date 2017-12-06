Небольшой участок дороги по ул. Темиртауской в Зачаганске, который остался недоделанным, ТОО "Айдана" решило закончить, навзирая на строительные нормы и правила. Жители Зачаганска были шокированы, когда ранним утром увидели, что дорожники укладывают асфальт. - Я услышала звук работающей техники, посмотрела в окно и увидела, что кладут асфальт. Но поленилась идти и снимать это все на телефон. Потом в 8 утра как обычно вышла из дома, чтобы отвезти ребенка в детсад, и увидела, что от асфальта на дороге идет пар. Асфальт еще не успел застыть, хотя на улице была минусовая температура и шел снег, - отметила Светлана. - Это же безобразие. Я не знаю, конечно, какое будет принято решение по этому поводу, но думаю, этот асфальт прослужит не долго. Руководитель ЖКХ, ПТ и АД Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ сообщил, что они не примут участок дороги по улице Темиртауской в связи с грубыми нарушениями при укладке асфальта. - Погодные условия сейчас не позволяют работать дорожникам. Этот факт мы зафиксируем и подадим исковое заявление на подрядную организацию ТОО "Айдана". Потом будем выставлять свои требования, чтобы они переделали этот участок дороги. Данный объект является переходящим и будет полностью завершен только на следующий год, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.d8ywmMMFkrI