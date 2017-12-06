Альбек ИРМИКБАЕВ - инвалид с детства. В 1991 году он вместе с семьей переехал из Оренбургской области в Бурлинский район и принял гражданство Казахстана. Когда он проживал в РФ, ему была присвоена вторая группа инвалидности, но в Казахстане его вдруг признали дееспособным и вот уже 15 лет он не может добиться помощи от государства. По словам Альбека ИРМИКБАЕВА, когда он с семьей переехал в Бурлинский район и стал проходить комиссию на получение группы инвалидности, ему присвоили третью группу вместо второй. - В 2002 году меня сняли с инвалидности вообще. Врачи сказали, что я дееспособный и мне должно быть стыдно выпрашивать пособие. У меня с детства левая рука и нога намного короче, чем правая и левая рука соответственно. Мне даже делали операцию в клинике Кургана - выпрямляли левую руку и удлинили ее на 4,5 сантиметра, а ногу на 11 сантиметров. Также я страдаю заболеванием фибродисплазия, то есть при любом ударе у меня на месте ушиба вырастает кость. Так я уже несколько лет хожу с опухолью в правой ноге. Но добиться ее удаления не могу. Я стоял на портале в очереди, но когда моя очередь подошла, я принимал лекарства и из-за побочных эффектов операцию делать не могли. На следующий день, когда мое состояние улучшилось, хирург сказал, что моя очередь прошла и необходимо заново вставать в очередь и проходить все обследование, - сообщил Альбек ИРМИКБАЕВ. Также мужчина рассказал, что много раз проходил комиссию для получения группы инвалидности, однако всегда получал отказ. - В последний раз, когда я был на комиссии, доктор у меня спросила, могу ли я застегивать ремень и шнурки завязывать, я ответил что могу. Тогда она заявила, что раз я могу себя обслуживать, то мне должно быть стыдно ходить и выпрашивать пособие. На мой вопрос о том, инвалид я или же здоровый человек, специалист сказала, что здоровым меня назвать нельзя, но и инвалидом тоже. Тогда какой же у меня статус? Я не прошу платить мне пособие 25 тысяч тенге, я всего лишь хочу получать положенный объем санаторно-курортного лечения и реабилитацию, - заявил Ирмикбаев. Стоит отметить, что Альбек ИРМИКБАЕВ женат и воспитывает двух дочерей. Жена работает продавцом и зарабатывает 30 тысяч тенге в месяц. Сам Альбек никогда не оставался без дела и всю жизнь работает у своих младших братьев в сфере инженерных коммуникаций. Большая часть дохода семьи уходит на лекарства для Альбека. 27 октября Альбек ИРМИКБАЕВ направил письмо в администрацию президента, в котором просит лишить его гражданства РК для того, чтобы он смог обратиться в ООН за помощью, однако ответ пока еще не пришел. Однако с администрации пришло письмо о том, что просьба Ирмикбаева зарегистрирована и находится в обработке. - В связи с невозможностью моего дальнейшего физического выживания в РК прошу вас оказать мне содействие и лишить меня гражданства Казахстана в добровольном порядке, - говорится в письме уральца. В свою очередь в департаменте комитета труда и соцзащиты ЗКО ответили, что по результатам медико-социальной экспертизы у Альбека ИРМИКБАЕВА отсутствуют ограничения жизнедеятельности, в связи с чем он не нуждается в социальных и профессиональных мероприятиях.