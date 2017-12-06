Иллюстративное фото с сайта alautv.kzВ первом случае жертвой убийства стал 53-летний гражданин РФ Сергей ПАВЛЕНКО, труп которого был обнаружен 15 сентября этого года у р.Урал в районе 1-го участка с признаками насильственной смерти. - Водитель фуры, примерно в 00.30, заехал в г.Атырау и высадил погибшего на углу автостоянки ИП «Каримов», расположенной вдоль трассы Атырау-Доссор. По словам водителя, пассажир, несмотря на позднее время, планировал автостопом доехать до г.Актау, где проживают его родственники. По одной из версий, предположительно Павленко стал жертвой ДТП, - сообщили в полиции. На момент убийства на погибшем были брюки, куртка, футболка, ботинки и носки темного цвета.Во втором случае жертвой злоумышленников стала женщина. 20 февраля этого года в 14.08, у той же автостоянки, расположенной на выезде из города, вдоль автотрассы «Атырау-Доссор», обнаружен труп 49-летней Гульсум НУРМУХАНОВОЙ с признаками насильственной смерти. На момент смерти женщина была одета в кофту оранжевого цвета на молнии, халат светло-зеленого цвета, на шее был повязан платок синего цвета, брюки из хлопчатобумажной ткани коричневого цвета. По одной из версии убийства, Нурмуханова Гульсум предположительно стала жертвой ДТП. Все, кто видел вышеуказанных граждан, либо стал очевидцем преступления, полицейскмие просят позвонить по следующим номерам: 98-20-80, 98-21-47, 98-20-12, 8701-750-7676, 8775-069-6086. Анонимность и вознаграждение гарантируется.