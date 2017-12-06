Фото с сайта Today.kz Во время общенационального телемоста в рамках Дня индустриализации Нурсултан Назарбаев поднял проблему утечки капитала, заработанного казахстанскими компаниями, за рубеж. "Смотрите, 18 отечественных компаний удерживают 12,5 млрд долларов за рубежом. Они бы помогли нашей экономике, поработали в Казахстане. "Тенгиз Шевройл" – 4,5 млрд долларов, НК "Казмунай газ" – 3 млрд долларов, РД "Казмунайгаз" – 2 млрд долларов, Азиатский газопровод – более 1 млрд долларов, газопровод Бейнеу – Шымкент – 100 млн и так далее. Почему вы так делаете? Зарабатываем на казахстанских ресурсах, работая у нас, держите деньги там? Почему эти деньги не работают на Казахстан, на инвестиции?" – сказал Президент. По его словам, только за первое полугодие компании, подконтрольные государству, увеличили удерживаемые за рубежом средства с двух до шести млрд долларов. Глава государства поручил Правительству взять этот вопрос на контроль, разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, чтобы деньги, хранящиеся в других странах, были возращены в Казахстан. "Бакытжан Адбирович, с завтрашнего дня начинайте разработку приоритетных законов (...), чтобы сюда вернули. Я проводил легализацию, чтобы вы спокойно привлекли деньги сюда и гарантировали, что никто не тронет. Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого", – обратился Нурсултан Назарбаев к Бакытжану Сагинтаеву. Президент отметил, что сейчас при известной турбулентности рынка деньги, хранящиеся за границей, могут быть потеряны для страны. "Разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю (...) Если не сделаете, предупреждаю при всём Казахстане, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет", – предупредил глава государства. Президент объяснил, что хранить средства в Казахстане надёжнее и безопаснее. "Мы не говорим, что у вас отнимем что-то, плохо сделаем. Нет. Государство создало вам условия заработать эти деньги, и вы прячете от государства казахстанские деньги. Хватит (...) Вы не забывайте, что это сделала вам страна, так давайте в эту страну вкладывать деньги. Я предупреждаю. Если не разберётся премьер-министр, я сам этим займусь. Безопаснее деньги держать здесь, дома. Мы обеспечим их цельность и сохранность", – заключил Нурсултан Назарбаев. Проблему незаконного вывода капитала в офшорные зоны ранее поднимал депутат Мажилиса Азат Перуашев. По его мнению, незаконно выведенные из страны средства, как правило, имеют коррупционное происхождение. Объём таких потерь, по его словам, просто потрясает и сопоставим с годовым ВВП всей республики.