Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 декабря, пресс-служба ДЧС ЗКО распространила сообщение об ограничении движения на дороге на казахстанско-российской границе. - В связи со сложными погодными условиями ДЧС ЗКО сообщает о том, что на автомобильной дороге сообщением Самара - Большая Черниговка (граница с Республикой Казахстан) введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств. Ориентировочное время ограничения до 20.00 6 декабря, - говорится в сообщении.