Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович!

В отчете о глобальном благосостоянии за 2017 год, составленном Credit Suisse Research Institute, Казахстан зачислен в группу бедных стран, и удивительного тут мало. Аналитики института рассчитывали благосостояние исходя не из общих показателей, а из доходов домохозяйств, их накоплений и долгов. В Казахстане реальные доходы большинства семей сокращаются, а долги растут куда быстрее накоплений. Интерес в этом отчете вызывал не столько уровень богатства страны, сколько его распределение. В нем оценивается не только среднее благосостояние, но и медианное, что принципиально важно. Средний показатель – это «средняя температура по больнице», когда богатство олигарха-миллиардера складывается с «богатством» тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние экстремально бедных и богатых, приближая его к реальности. И если среднее благосостояние на одного взрослого человека в Казахстане в 2017 году составляет 4441 доллар, то медианное – 334 доллара, т.е. в 13 раз меньше. Во всех странах медианное благосостояние ниже, чем среднее, но такого разрыва нет практически ни у кого. В Казахстане имеют доходы меньше 10 тысяч долларов - 97.6%, от 10 до 100 тысяч долларов – 2,1% населения. Благосостояние 0,3% людей составляет от 100 тысяч до 1 миллиона долларов. В графе «более миллиона» у нас стоит ноль. Это не означает, конечно, что у нас нет миллионеров и миллиардеров. Они есть, но в совокупности их количество такое незначительное, что не дотягивает и до десятой доли процента населения. Мы озабочены такой ситуацией и считаем, что проблема кроется в системе распределения. Именно из-за нее мы являемся богатой страной, но с низким благосостоянием. Именно это является главным препятствием на пути развития не сырьевой экономики, повышения уровня жизни, о чем постоянно говорит Президент. Мы уверены, что назрела необходимость вносить изменения в систему распределения национального дохода - через дополнительные налоги на роскошное потребление, ужесточение контроля над финансовыми потоками в квазигосударственном секторе, коммерческих банках и трансграничного движения капитала. Предложения, которые мы вносим, пока остаются, без должного понимания. Почему-то считается, что сначала нужно поднять экономику, увеличить национальное богатство, а потом уже думать о распределении, но это не работает. При неэффективной системе распределения прирост богатства страны ничего не приносит для благосостояния населения. По крайней мере, для тех, кто входит в эти 97,6%. Бедное население – это узкий потребительский рынок, низкая производительность, слабая деловая активность, тотальная закредитованность, рост «токсичных» кредитов, высокие протестные и иждивенческие настроения. Мы считаем, что экономическая политика, в первую очередь, должна быть ориентирована на подъем благосостояния большинства населения и призываем пересмотреть ее в пользу повышения реальных доходов населения, стимулирования потребительского спроса через государственные субсидии конечному потребителю отечественных товаров и услуг.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков