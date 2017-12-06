Как рассказал директор ЗКОФ АО «ЕНПФ» Кайрат ИХСАНОВ, с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно. - Единовременно забрать свои пенсионные накопления будет возможно, если они не будут превышать 12-кратный размер минимальной пенсии. Эта сумма - 404940 тенге. Все, что превышает эту сумму, будет выдаваться ежемесячно. Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ будет определяться как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, - пояснил Кайрат ИХСАНОВ. В случае смерти пенсионера, выплаты единовременно смогут забрать его наследники. Кроме того, с 1 июля 2018 года базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа участия в пенсионной системе. - То есть поменяется порядок расчета. На сегодняшний день базовая пенсия составляет 14466 тенге. С этого же периода 54% от размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий год, будут получать те, кто имеет стаж участия в пенсионной системе 10 и менее лет, - отметил Кайрат ИХСАНОВ. - А те, кто на 1 января 1998 года не имели трудового стажа, или он составляет менее шести месяцев, получать пенсию из солидарной системы не будут. Лицам моложе 1980-1982 года рождения за счет бюджетных средств назначаться не будут.