Видео потасовки старшеклассников было опубликовано в паблике @zello_atyrau. На кадрах несколько подростков избивают одного парня, повалив его на землю. При этом они наносят удары руками и ногами до тех пор, пока не вмешались прохожие. После того, как агрессоры убегают, еще двое подростков поднимаются с земли. В пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что данный инцидент взят на контроль местной полицейской службы. В настоящее время личности участников драки устанавливаются. - По данному факту будут приняты законные меры, - сообщили в пресс-службе ДВД.