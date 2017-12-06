Приемное отделение областной клинической больницы будет оказывать круглосуточную скорую и неотложную медицинскую помощь в соответствии с новыми стандартами. Руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что такое нововведение нужно для того, чтобы пациент не ждал долго в очереди. - Раньше больных принимал один дежурный врач в приемном покое, после выяснения болезни вызывали и долгое время ожидали других специалистов. Иногда такая ситуация оборачивалась плачевно - больные умирали в коридоре или приемном покое, не дождавшись должной помощи. Теперь в приемном отделении будет работать команда из пяти специалистов. Мы расширили пространство, организовали несколько палат с прозрачными ширмами, в которые будут определяться пациенты при поступлении. Сразу специалисты на месте будут проводить первичную диагностику и определять, какой врач в дальнейшем ведет лечение больного. Такая работа значительно сэкономит драгоценное время и будет способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи, - рассказал Канат ТОСЕКБАЕВ. Таким образом, при поступлении больного в стационар средний медперсонал проводит сортировку, по результатам которой пациент направляется в соответствующую зону приемного отделения для врачебного осмотра в сопровождении первой медсестры. Затем на руку пациента надевают цветной браслет: зеленый – больной поступил в плановом порядке, желтый – нуждается в неэкстренной помощи либо нужно уточнить диагноз, красный – нуждается в экстренной и интенсивной медицинской помощи в приемном отделении. Весь процесс занимает около 60 секунд. По словам директора Областной больницы Ерлана ТОКСАНОВА, после сортировки больные отправляются в смотровую или специальную зону, которая оснащена многофункциональными передвижными каталками и кроватями, отделенными друг от друга ширмами. Здесь специалисты проводят более глубокое обследование пациента.Фото автора