В начале собрания Нурлан НОГАЕВ поблагодарил Салимжана НАКПАЕВА за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях. Новым заместителем акима стала Нурсауле САЙЛАУОВА, ее кандидатура была согласована с администрацией президента РК. Она будет отвечать за развитие социальной сферы. Ранее курировавший эту отрасль Алибек НАУТИЕВ отныне будет отвечать за развитие сельского хозяйства. Оба заместителя в ходе актива получили ряд конкретных поручений от главы региона. Нурсауле САЙЛАУОВА имеет два высших образования в сфере педагогики и является стипендиатом международной образовательной программы "Болашак". Доктор педагогических наук, академик "Академии педагогических наук Казахстана". Трудовой путь начала в 2000 году. 2001 г. - психолог в 167 СОШ г. Алматы; 2002-2008 г.г. - занимала различные должности в Казахском государственном педагогическом университете; 2008-2012 г.г. - декан факультета педагогики, психологии и искусства в АГУ им. Х. Досмухамедова. 2012-2013 г.г. - директор молодёжного центра АГУ им. Х.Досмухамедова; 2013-2014 г.г. - доцент кафедры дошкольного и начального образования АГУ им. Х.Досмухамедова; 2014-2015 г.г. - руководитель отдела образования акимата г.Атырау; с 2015 г. по настоящее время - руководитель управления образования Атырауской области. Салимжан НАКПАЕВ с 4 декабря назначен на должность управляющего директора по социальной политике АО "Эмбамунайгаз".