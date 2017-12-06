Как рассказала многодетная мама, со своим будущим мужем она познакомилась в соцсетях и сбежала от родителей к нему в Пакистан. - Замуж я вышла уже в Пакистане в 2011 году. В 2012 году мы с мужем незаконно пересекли границу и уехали в Турцию. Там мы прожили три года и у нас родились две девочки. Потом мы стали смотреть видеоролики, где показана жизнь в Сирии. На видео все хорошо и все живут по законам шариата. Тогда в 2015 году, когда объявили халифат, мы "повелись" на пропаганду лучшей жизни и уехали в Сирию, - рассказала Дина (имя изменено - прим. автора). Уже в Сирии женщина родила еще двоих детей, с которыми потом и сбежала. - Мы приехали в Сирию, выбрали себе один из пустующих домов и стали жить. Однако на самом деле жизнь в Сирии не такая хорошая, как про нее рассказывают. Живут там не по законам шариата. Мы жили только на то, что нам платил ИГИЛ за наш приезд, причем нам обещали одну сумму, а по факту платили меньше, причем с каждым разом сумма уменьшалась. В последний раз нам платили 30 долларов на всю семью. На эти деньги мы покупали еду и предметы первой необходимости. Все, что было показано в роликах: красивая жизнь, деньги, условия - это все вранье. Когда нас туда звали, то говорили, что можем приехать и посмотреть. Если вдруг нам не понравится, то всегда можно уехать. Это тоже вранье. Оттуда вас уже никто не отпустит. Тех, кто порывался оттуда все же уехать, ловили и сажали в тюрьму. Если человек раскаивался, то отпускали. Если нет, то убивали. Мы сами решили, что нужно возвращаться домой. Но оттуда очень тяжело выехать. Во-первых, не знаешь, кому довериться и попросить помощи. Затем нашли одного сирийца, который сказал, что у него есть дорога, но только для женщин. В сентябре я с другими девушками поехала к курдам, и мы им сдались. Оттуда нас 13 ноября забрали в город Грозный Российской Федерации. Оттуда я приехала домой к родителям, - пояснила женщина. Супруг Дины до сих пор находится в Сирии, однако женщина уверяет, что ни он, ни она никогда не участвовали в боевых действиях. - Мой муж до сих пор находится в Сирии, потому как для мужчин там дорог нет. Так как сбегают женщины, мужчинам ехать опасно, - заключила Дина. - Впрочем, если боевики узнают, что его семья сбежала, то его убьют. Сейчас Дина живет с родителями и четырьмя детьми. У детей нет никаких документов, женщина планирует их сделать, чтобы отправить детей в садик и школу. Стоит отметить, что многодетную маму не привлекут к уголовной ответственности за нахождение в Сирии.