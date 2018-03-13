350 супружеских пар в ЗКО страдают бесплодием

В 2018 году на ЭКО в Западно-Казахстанской области выделена 31 квота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном перинатальном центре, в 2017 году в ЗКО на экстракорпоральное оплодотворение была выделена 31 квота. Процедуру ЭКО в Уральске не проводят, поэтому пары ездят в столичный центр. Однако все обследования люди, страдающие бесплодием, проходят в перинатальном центре Уральска. - Причины женского бесплодия очень разные. Одна из самых распространенных - это ранняя половая жизнь. Девочки делают аборты, много незапланированных случа