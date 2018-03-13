Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

350 супружеских пар в ЗКО страдают бесплодием

В 2018 году на ЭКО в Западно-Казахстанской области выделена 31 квота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном перинатальном центре, в 2017 году в ЗКО на экстракорпоральное оплодотворение была выделена 31 квота. Процедуру ЭКО в Уральске не проводят, поэтому пары ездят в столичный центр. Однако все обследования люди, страдающие бесплодием, проходят в перинатальном центре Уральска. - Причины женского бесплодия очень разные. Одна из самых распространенных - это ранняя половая жизнь. Девочки делают аборты, много незапланированных случа
Дана Рахметова
350 супружеских пар в ЗКО страдают бесплодием
В 2018 году на ЭКО в Западно-Казахстанской области выделена 31 квота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном перинатальном центре, в 2017 году в ЗКО на экстракорпоральное оплодотворение была выделена 31 квота. Процедуру ЭКО в Уральске не проводят, поэтому пары ездят в столичный центр. Однако все обследования люди, страдающие бесплодием, проходят в перинатальном центре Уральска. - Причины женского бесплодия очень разные. Одна из самых распространенных - это ранняя половая жизнь. Девочки делают аборты, много незапланированных случаев беременности. Что касается мужского бесплодия, то тут причина кроется, наверное, в экологии и образе жизни. Необходимо отметить, что в регионе мужское бесплодие - явление частое, - пояснила врач гинеколог-эндокринолог Гульзат БАЙГЕНЖИЕВА. По словам врачей, возраст бесплодных пар в ЗКО в основном до 30 лет. Всего в регионе насчитывается 350 пар, которые не могут зачать ребенка.
ЭКО бесплодие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article