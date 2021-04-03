360 квадратных метров склада сгорело из-за сварочных работ в районе ЗКО

Кроме этого, во время пожара обрушилась крыша строения на площади 1500 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание произошло 31 марта около 14.00 в Шынгырауском районе. По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, в складском помещении ТОО "Шынгырлауский комбинат хлебопродуктов" горела кровля. – В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники службы пожаротушения. Воду подвозили сотрудники ТОО «Комтехсервис». В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на общей площад