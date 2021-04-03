Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

360 квадратных метров склада сгорело из-за сварочных работ в районе ЗКО

Кроме этого, во время пожара обрушилась крыша строения на площади 1500 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание произошло 31 марта около 14.00 в Шынгырауском районе. По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, в складском помещении ТОО "Шынгырлауский комбинат хлебопродуктов" горела кровля. – В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники службы пожаротушения. Воду подвозили сотрудники ТОО «Комтехсервис». В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на общей площад
Арайлым Усербаева
360 квадратных метров склада сгорело из-за сварочных работ в районе ЗКО
Кроме этого, во время пожара обрушилась крыша строения на площади 1500 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
360 квадратных метров склада сгорело из-за сварочных работ в районе ЗКО
360 квадратных метров склада сгорело из-за сварочных работ в районе ЗКО
Возгорание произошло 31 марта около 14.00 в Шынгырауском районе. По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, в складском помещении ТОО "Шынгырлауский комбинат хлебопродуктов" горела кровля. – В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники службы пожаротушения. Воду подвозили сотрудники ТОО «Комтехсервис». В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на общей площади 1500 квадратных метров. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Жертв и пострадавших нет, - сообщил Мереке Жумагалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено очевидцами
Пожар крыша сварка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article