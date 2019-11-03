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Социум

361 тысяча тенге составила среднемесячная зарплата атыраусца

Такие данные привели в департаменте статистики Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте статистики Атырауской области подсчитали, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года, среднемесячное жалованье жителей региона в III квартале в этом году увеличилось на 16, 4% и составило 361 тысячу тенге. - В отраслевой структуре самая высокая заработная плата в профессиональной, научной и технической деятельности – 832326 тенге (в 2,3 раза превышает средне областной уровень), в горнодобывающей промышленности – 1039780 тенге (
Кристина Кобина
361 тысяча тенге составила среднемесячная зарплата атыраусца
Такие данные привели в департаменте статистики Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте статистики Атырауской области подсчитали, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года, среднемесячное жалованье жителей региона в III квартале в этом году увеличилось на 16, 4% и составило 361 тысячу тенге. - В отраслевой структуре  самая высокая заработная плата в профессиональной, научной и технической деятельности – 832326 тенге (в 2,3 раза превышает средне областной уровень), в горнодобывающей промышленности – 1039780 тенге (в 2,9 раза), - отметили в ведомстве. Указали и самую низкую зарплату – сегодня она  у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства Атырауской  области – 85987 тенге. – Это меньше показателя в среднем по области на 76,2 процента, - отметили статистики. В районном разрезе наиболее высокая заработная плата отмечалась в Жылыойском районе   – 484953 тенге, что на 34,1% больше среднеобластного уровня. Лина ОЙЛОВА
зарплата

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