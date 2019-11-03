361 тысяча тенге составила среднемесячная зарплата атыраусца

Такие данные привели в департаменте статистики Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте статистики Атырауской области подсчитали, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года, среднемесячное жалованье жителей региона в III квартале в этом году увеличилось на 16, 4% и составило 361 тысячу тенге. - В отраслевой структуре самая высокая заработная плата в профессиональной, научной и технической деятельности – 832326 тенге (в 2,3 раза превышает средне областной уровень), в горнодобывающей промышленности – 1039780 тенге (