По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 6 февраля во время оперативно-розыскных мероприятий во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Геолог в двух автомобилях марки ВАЗ-21014 было обнаружено и изъято 364 сайгачьих рогов. – В одной машине найдено 200 сайгачьих рогов и незарегистрированное двухствольное охотничье ружье марки "ТОЗ-16". Во втором автомобиле изъято 164 штуки сайгачьих рогов и оружие марки "Байкал МР-512" 4,5 калибра без разрешительных документов, - сообщили в полиции. В отношении двоих жителей области начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.