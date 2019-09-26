Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов, население района составляет более 40 тысяч человек, из которых около четырех тысяч человек охвачены адресной социальной помощью. В прошлом году АСП получали 800 человек. С начала года в центр занятости населения обратились 1633 жителя района, из них 1267 человек были направлены на меры активной занятости. Количество безработных на 1 сентября составляет 609 человек. – Были созданы 712 новых рабочих мест, в том числе по проектам 142 рабочих места. За восемь месяцев этого года на краткосрочное профессиональное обучение было направлено 128 человек, из них на сегодня завершили обучение 31 человек, после которого трудоустроились на постоянную работу 20 человек. По проекту «Бастау-Бизнес» обучились 93 человека. На сегодня 69 человек сдали документы для получения кредита по данной программе, на сегодняшний день 66 человек получили кредит на сумму 287,6 млн тенге, из них 30 человек обучились по проекту «Бастау-Бизнес». С начала года 37 человек получили безвозмездный грант на сумму 16,6 млн тенге, - сообщил аким района. Кроме этого, глава района рассказал о заводе по производству свежеохлажденной ягнятины ТОО "Батыс Марка Ламб", который был построен в 2015 году в селе Чапаево Акжайыкского района. – С каждым годом потребность населения в экологически чистом мясе растёт. В этом году несколько инвесторов приезжали к нам, осматривали объект, оборудование. Мы ведем переговоры с желающими инвесторами и аким области Гали Искалиев сам участвует в этом процессе. Недавно был найден инвестор для откормочного предприятия "Кроун Батыс", которое тоже многие годы простаивало. Мы думаем, что ситуация с ТОО "Батыс Марка Ламб" также благополучно решится в ближайшее время. При запуске предприятия жители нашего района будут трудоустроены и поэтому оно для нас является социально значимым объектом. Все оборудование находится в рабочем состоянии и завод готов начать свою работу в любое время, - рассказал Калияр Айтмухамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.