– Как мы и обещали в начале года, выделяется 3,9 миллиардов тенге на субсидирование пассажироперевозок. Да, немного с опозданием, но, считаю, что руководители автобусных предприятий в такие моменты должны самостоятельно как-то решать проблему. У них возник вопрос с выплатой заработной платы водителям и кондукторам автобусов из-за того, что невовремя выделились субсидии. Но это бюджетный процесс, раньше мы не можем выплатить. Поэтому руководители автопарков в такой промежуток времени, в который возникает дефицит, должны искать другие источники финансирования и вовремя платить заработную плату своим водителям и кондукторам. Это их обязанность, на нашем рынке много автобусных перевозчиков. Поэтому кто может работать, тот остаётся, а кто не может - тот должен уйти, - сказал Гали Искалиев.Депутаты областного маслихата единогласно поддержали это решение. Напомним, на прошлой неделе работники ТОО «Урал Тех Сервис» собрались, чтобы выразить своё недовольство. Причиной тому стала несвоевременная выплата зарплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
3,9 млрд тенге выделили на субсидирование пассажирского транспорта в ЗКО
Предложение поддержали депутаты областного маслихата, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 ноября, на сессии областного маслихата рассмотрели вопрос субсидирования общественного транспорта. Глава региона отметил, что ещё в начале года автопаркам обещали выделить 3,9 миллиардов тенге субсидий. – Как мы и обещали в начале года, выделяется 3,9 миллиардов тенге на субсидирование пассажироперевозок. Да, немного с опозданием, но, считаю, что руководители автобусных предприятий в такие моменты должны самостоятельно как-то решать проблему. У них возник вопрос с в