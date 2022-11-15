3,9 млрд тенге выделили на субсидирование пассажирского транспорта в ЗКО

Предложение поддержали депутаты областного маслихата, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 ноября, на сессии областного маслихата рассмотрели вопрос субсидирования общественного транспорта. Глава региона отметил, что ещё в начале года автопаркам обещали выделить 3,9 миллиардов тенге субсидий. – Как мы и обещали в начале года, выделяется 3,9 миллиардов тенге на субсидирование пассажироперевозок. Да, немного с опозданием, но, считаю, что руководители автобусных предприятий в такие моменты должны самостоятельно как-то решать проблему. У них возник вопрос с в