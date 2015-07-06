396 семей получили квартиры в Уральске

Сегодня, 6 июля, очередникам по линии ЖКХ и по линии "Жилстройсбербанка" вручили ключи от квартир в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одна из счастливых обладательниц двухкомнатной квартиры в новом доме стала семья Розы САТАЕВОЙ. Она госслужащая, в очереди семья стояла 7 лет. - У нас двое детей, все это время мы жили на съемной квартире. Конечно, верили, что когда-нибудь обязательно получим жилье, - говорит Роза САТАЕВА. - Я поздравляю наших горожан, новоселов с получением квартиры. Сегодня исторический день - День столицы. И в этот праздничный день вы получаете кв