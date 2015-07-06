Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

396 семей получили квартиры в Уральске

Сегодня, 6 июля, очередникам по линии ЖКХ и по линии "Жилстройсбербанка" вручили ключи от квартир в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одна из счастливых обладательниц двухкомнатной квартиры в новом доме стала семья Розы САТАЕВОЙ. Она госслужащая, в очереди семья стояла 7 лет. - У нас двое детей, все это время мы жили на съемной квартире. Конечно, верили, что когда-нибудь обязательно получим жилье, - говорит Роза САТАЕВА. - Я поздравляю наших горожан, новоселов с получением квартиры. Сегодня исторический день - День столицы. И в этот праздничный день вы получаете кв
Анэль Кайнеденова
396 семей получили квартиры в Уральске
Сегодня, 6 июля, очередникам по линии ЖКХ и по линии "Жилстройсбербанка" вручили ключи от квартир в поселке Зачаганск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
dom_zachagansk (9)
dom_zachagansk (9)
 Одна из счастливых обладательниц двухкомнатной квартиры в новом доме стала семья Розы САТАЕВОЙ. Она госслужащая, в очереди семья стояла 7 лет. - У нас двое детей, все это время мы жили на съемной квартире. Конечно, верили, что когда-нибудь обязательно получим жилье, - говорит Роза САТАЕВА. - Я поздравляю наших горожан, новоселов с получением квартиры. Сегодня исторический день - День столицы. И в этот праздничный день вы получаете квартиры. На сегодня в этом микрорайоне построены 13 домов, ведется строительство еще 7 домов, - рассказал первый заместитель акима области Арман УТЕГУЛОВ, который затем вручил ключи новоселам. Еще одна семья, на этот раз творческая, ждала своей квартиры в течение 5 лет. - Мы стояли в очереди с 2010 года. В феврале нынешнего года нам позвонили и сообщили, что мы прошли по программе на трехкомнатную квартиру. У нас две дочки, мы очень счастливы, - говорит Гаухар БЕКМАШЕВА. Гаухар - артистка ДК "Молодежи" и областной филармонии, ее супруг Нариман СЕКЕНОВ - звукорежиссер. По словам руководителя отдела строительства г.Уральск Малика ЕСНИЯЗА, сегодня ключи от квартир были вручены 396 семьям. - Были сданы три 9-этажных дома на 396 квартир по программе "Доступное жилье-2020", - рассказал Малик ЕСНИЯЗ. - Один из домов строило ТОО "Отделстрой", а два других - ТОО "СВ Плюс". Квартиры были распределены 50 на 50 между вкладчиками АО "Жилстройсбербанк" и очередниками по линии ЖКХ - это госслужащие, работники бюджетной сферы, военнослужащие, выпускники детских домов, ветераны войны и лица, приравненные к ним, и другие категории. Как выяснилось, из-за недостаточности финансирования в рамках государственно-частного партнерства первые этажи двух домов были переданы ТОО "СВ Плюс". - Что они там будут делать, открывать магазины или продавать квартиры, решит руководство предприятия, - говорит руководитель отдела. - По счету это уже 4 многоэтажный дом, который мы сдали в этом году. Всего в этом районе (между саратовской и атырауской трассами) планируется построить 40 домов. Из них 20 домов уже построены или строятся, 13 из них заселены жильцами, а остальные дома проходят различные процедуры. Как рассказал Малик ЕСНИЯЗ, сейчас идет строительство многоэтажного дома по программе "Молодая семья" и при достаточном финансировании они планируют его сдать до конца нынешнего года.
dom_zachagansk (18)
dom_zachagansk (18)
Между тем, как рассказал директор ТОО "СВ Плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, строительство этих двух домов далось для компании очень тяжело. - Это не первый дом, который построила наша компания, если честно, я даже не помню, сколько домов мы уже построили, - говорит Сабит УТЕБАЛИЕВ. - Вообще, для нас большой стимул - это радость жильцов. По его словам, строительство данных домов оказалось для них испытанием. - Финансирования не было, и на строительстве этого дома наша компания понесла убытки. Жильцам квартиры отдаются по стоимости 90 тысяч тенге за квадратный метр, нам государство заплатило 100 тысяч тенге за 1 квадратный метр. В смету мы не укладываемся. Практически мы занимаемся благотворительностью. Также одну квартиру на первом этаже наша компания подарила семье, в которой двое детей-инвалидов.
dom_zachagansk (3)
dom_zachagansk (3)
  
dom_zachagansk (2)
dom_zachagansk (2)
  
dom_zachagansk (4)
dom_zachagansk (4)
dom_zachagansk (5)
dom_zachagansk (5)
dom_zachagansk (6)
dom_zachagansk (6)
dom_zachagansk (7)
dom_zachagansk (7)
dom_zachagansk (8)
dom_zachagansk (8)
  
dom_zachagansk (10)
dom_zachagansk (10)
dom_zachagansk (11)
dom_zachagansk (11)
  
dom_zachagansk (13)
dom_zachagansk (13)
dom_zachagansk (14)
dom_zachagansk (14)
dom_zachagansk (15)
dom_zachagansk (15)
dom_zachagansk (16)
dom_zachagansk (16)
dom_zachagansk (17)
dom_zachagansk (17)
   97l2NHjmxrU Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
жилье

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article