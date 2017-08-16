3D в эндохирургии: российские хирурги делятся опытом с казахстанскими коллегами
С 15 по 17 августа на базе городской многопрофильной больницы проходит международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам эндоскопической хирургии в области гинекологии и урологии с участием казахстанских и российских хирургов-эндоскопистов.
На сегодняшний день эндохирургическая технология используется как в хирургии, так и в ее смежных областях - гинекологии, онкологии, оториноларингологии, урологии, сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии. Большое количество операций выполняется эндоскопическим путем, что позволяет экономить средства, а также обеспечить пациентам качественное и эффективное лечение.
По словам участника конференции, известного московского профессора, доктора медицинских наук Эдуарда ГАЛЛЯМОВА, выполнившего множество уникальных лапороскопических операций, эндохирургия имеет значительные преимущества.
- При сложнейших лапароскопических операциях с использованием эндоскопического хирургического оборудования и миниатюрных медицинских инструментов мы делаем лишь несколько крошечных отверстий снаружи в отличие от аналогичных полостных операций, где делались большие разрезы. Нет кровопотери, пациент меньше испытывает послеоперационные боли. Заживление проходит очень быстро. В период проведения конференции мы со своими уральскими коллегами-хирургами проведем несколько подобных операций и будем рады поделиться своим опытом, - сказал Эдуард ГАЛЛЯМОВ.
На конференции было представлено высокотехнологичное эндохирургическое оборудование производства немецкой компании BOVA – новое поколение электрохирургических аппаратов в помощь для любой хирургической бригады. Для того чтобы минимизировать травматизм при операциях, используются подобные технологии, например, во избежание кровотечения крупные сосуды при помощи новейшего оборудования можно «заварить».
Как отметил российский хирург-эндоскопист, доктор медицинских наук Владимир КОТЛОБОВСКИЙ, цель конференции заключается в дальнейшем развитии микроскопической хирургии и внедрении новых технологий в эту область.
- Пациент, прежде всего, хочет излечиться тем способом, который причинил бы как можно меньше страданий. Поэтому микрохирургия осуществляет именно такую медицинскую помощь. При таком лечении пациент быстро проходит послеоперационную реабилитацию и выписывается на выздоровление домой. Во время проведения совместных операций мы будем использовать новейшие видеосистемы - известный всему человечеству 3D-формат, который позволяет дать глубину изображения внутренних органов специалисту. Такая технология жизненно важна и необходима в области эндохирургии. Получая точное изображение, хирург может правильно направить свои операционные инструменты именно на ту область организма, где должна выполняться операционная манипуляция, - добавил Владимир КОТЛОБОВСКИЙ.
- Научно-практическая конференция по новым технологиям эндоскопической хирургии будет проходить в течение трех дней. Помимо мастер-классов, то есть совместных операций, в рамках конференции пройдут лекции и практические занятия в специально оборудованном тренинг- зале для хирургов и медсестер, - рассказал директор городской многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ.
