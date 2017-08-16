На сегодняшний день эндохирургическая технология используется как в хирургии, так и в ее смежных областях - гинекологии, онкологии, оториноларингологии, урологии, сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии. Большое количество операций выполняется эндоскопическим путем, что позволяет экономить средства, а также обеспечить пациентам качественное и эффективное лечение. По словам участника конференции, известного московского профессора, доктора медицинских наук Эдуарда ГАЛЛЯМОВА, выполнившего множество уникальных лапороскопических операций, эндохирургия имеет значительные преимущества. - При сложнейших лапароскопических операциях с использованием эндоскопического хирургического оборудования и миниатюрных медицинских инструментов мы делаем лишь несколько крошечных отверстий снаружи в отличие от аналогичных полостных операций, где делались большие разрезы. Нет кровопотери, пациент меньше испытывает послеоперационные боли. Заживление проходит очень быстро. В период проведения конференции мы со своими уральскими коллегами-хирургами проведем несколько подобных операций и будем рады поделиться своим опытом, - сказал Эдуард ГАЛЛЯМОВ. На конференции было представлено высокотехнологичное эндохирургическое оборудование производства немецкой компании BOVA – новое поколение электрохирургических аппаратов в помощь для любой хирургической бригады. Для того чтобы минимизировать травматизм при операциях, используются подобные технологии, например, во избежание кровотечения крупные сосуды при помощи новейшего оборудования можно «заварить».Как отметил российский хирург-эндоскопист, доктор медицинских наук Владимир КОТЛОБОВСКИЙ, цель конференции заключается в дальнейшем развитии микроскопической хирургии и внедрении новых технологий в эту область. - Пациент, прежде всего, хочет излечиться тем способом, который причинил бы как можно меньше страданий. Поэтому микрохирургия осуществляет именно такую медицинскую помощь. При таком лечении пациент быстро проходит послеоперационную реабилитацию и выписывается на выздоровление домой. Во время проведения совместных операций мы будем использовать новейшие видеосистемы - известный всему человечеству 3D-формат, который позволяет дать глубину изображения внутренних органов специалисту. Такая технология жизненно важна и необходима в области эндохирургии. Получая точное изображение, хирург может правильно направить свои операционные инструменты именно на ту область организма, где должна выполняться операционная манипуляция, - добавил Владимир КОТЛОБОВСКИЙ. - Научно-практическая конференция по новым технологиям эндоскопической хирургии будет проходить в течение трех дней. Помимо мастер-классов, то есть совместных операций, в рамках конференции пройдут лекции и практические занятия в специально оборудованном тренинг- зале для хирургов и медсестер, - рассказал директор городской многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ. Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.