Фото с сайта Vlast.kzЭто не совсем так. Рефинансирование – это тоже кредит. И если у человека уже есть проблемы с выплатами одного или нескольких кредитов, оформить еще один будет не так просто. Однако если подходить к кредитованию осознанно, можно понять, что рефинансирование позволяет уменьшить итоговую сумму, которую вы платите банку.Рассмотрим очень простую ситуацию. Вы берете в кредит 1 000 000 тенге на 5 лет под 30% годовых. Ежемесячный взнос составит 32 353 тенге, а к концу срока вы вернете банку 1 941 204 тенге. Такой же кредит в Банке ВТБ (Казахстан) под 17% предполагает ежемесячные выплаты в размере 24 853 тенге, а общая выплаченная сумма через 5 лет составит 1 491 154 тенге.Это самый очевидный мотив для рефинансирования. Но есть и еще несколько причин, когда сделать рефинансирование действительно удобно. Возможно, у вас несколько беззалоговых кредитов, и процент по ним вас устраивает и не слишком превышает процент кредита по условиям рефинансирования. Но, по каждому кредиту своя дата взносов, за сроками нужно следить, часто приходится получать от банков напоминания. Гораздо проще рефинансировать их, объединив в один: нужно помнить лишь одну дату и платить лишь по одному кредиту на общую сумму. Так вы экономите не только деньги, но и время.Не обязательно. Вы можете валютный кредит рефинансировать в тенге. Это стало распространенной практикой после прошедших девальваций, когда платы по кредитам в долларах стали в разы затратнее тенговых. Кроме того, рефинансируя кредит, можно получить сумму больше, если изначально вы неверно рассчитали необходимую вам сумму. Это удобнее, чем оформлять еще один «добавочный» кредит.Поскольку, по сути, банк, где вы хотите сделать рефинансирование, дает вам очередной (более удобный или дешевый) кредит, ему важна ваша кредитная история - чем она лучше, тем больше у вас шансов. Кроме того, есть еще ряд требований. Например, чтобы воспользоваться услугой рефинансирования в Банке ВТБ (Казахстан), вам должно быть больше 22 лет, а ваш заработок – не менее 60 000 тенге в месяц.В Банке ВТБ (Казахстан) - это 5 000 000 тенге. То есть один или несколько ваших кредитов, которые вы хотели бы рефинансировать, в общей сумме не должны превышать 5 000 000 тенге. Ставка рефинансирования в любом случае будет 17% годовых. Кстати, допускается досрочное погашение кредита в любое время и без штрафов.