По словам акима г.Уральска Мурата МУКАЕВ, земли сельскохозяйственного назначения всех категорий в Уральске составляют 48955 гектаров, из которых 86,4% или 42344 гектаров вовлечены в сельскохозяйственный оборот. - По итогам весенне-полевых работ посеяно всего более 19 тысяч гектаров, что составляет 112,1% от плана. Заготовлено 47,1% сена, это 4,1 тысячи тонн. На полевые работы крестьянским хозяйствам в течение года выделено 860 тонн удешевленного топлива, - рассказал аким. По его словам, в целях обеспечения горожан свежими овощами в межсезонный период функционируют девять тепличных хозяйств. В начале 2017 года ТОО «Кат 2» ввело в эксплуатацию теплицу площадью 5,5 тысяч квадратных метров и ТОО «Орал жылыжай» – на 12 тысяч квадратных метров. Общая площадь теплиц составляет 33 тысяч кв.м. Готовая продукция этих теплиц реализуется в магазинах и на рынках города. - Кроме этого, ТОО «Кублей» построен убойный цех с мясоперерабатывающим комплексом производительностью от 5 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, стоимость проекта – 1 миллиард тенге. В городе создан сельскохозяйственный кооператив «Шамшырак» путем объединения 20 индивидуальных предпринимателей, в планах которого строительство откормочной площадки и убойного пункта, - отметил Мурат МУКАЕВ. Как стало известно, в агропромышленном комплексе Уральска в настоящее время планируется к реализации еще несколько проектов. среди них строительство предприятия первичной переработки шкур и шерсти; строительство цеха по переработке масличных культур; строительство молочно-товарной фермы и строительство тепличного комплекса.