Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, в ходе субботника планируется уборка территорий. - За каждым предприятием закреплен определенный участок, который необходимо будет очистить от бытовых отходов, сорняка и прочего мусора, - отметили в городском акимате. За полгода в субботниках в Уральске приняли участие более 49 тысяч жителей, а также 643 организации. За время проведения субботников на территорию карьера Асан и на полигон ТБО вывезено 807 кубометров мусора. Акимат Уральска просит жителей города принять активное участие в субботнике.