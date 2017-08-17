В редакцию "МГ" родители прислали фото нового учебника по русскому языку для 5 класса. Мама ученика нашла в нем массу интересных заданий и фраз, которые по ее мнению никак, не относятся к изучению русского языка. - Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы - Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы "Сетевой этикет", "Транспорт мечты", "Реклама автомобиля" и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку, - рассказала родительница. Особенно родителей удивили фразы "пиарить подкаст через соцсети", "лайкать в соцсетях", "эмотиконы". - Какое отношение к изучению русского языка имеет слово "пиарить"? Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, что наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребенок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачет. Как можно с такими учебниками расчитывать на то, что наши дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников, - заявила женщина. Стоит отметить, что в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 2, 5 и 7 классов. Редакция обратилась с официальным запросом в управление образования ЗКО.