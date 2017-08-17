Спрыгнувший с крыши высотки парень в Уральске оставил предсмертную записку
18-летний парень разбился, прыгнув с крыши 10-этажного дома в микрорайоне Кунаева 16 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в полиции, молодой человек оставил предсмертную записку, однако, что написано в записке в правоохранительных органах не сообщают. - Суицид совершил парень 1999 года рождения. Выяснилось, что он не является жильцом дома, с крыши которого спрыгнул. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - рассказали в полиции. В полиции также сообщили, что он из благополучной семьи и является студентом одного из учебных заведений города. Напомним, молодой парень спрыгнул с крыши многоэтажки 16 августа.