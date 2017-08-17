Городские дорожники впервые апробируют на улицах областного центра щебеночно-мастичный асфальтобетон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Преимущества нового покрытия – это увеличенный срок службы и снижение шума. - Мы впервые будем применять щебеночно-мастичный асфальтобетон на участке улицы Чагано-Набережная. Там начали укладывать верхний слой, - заявил заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Ержан Аубакиров. Дорожники сообщили, что на данный момент завершен ремонт улицы Восточной и улицы Урдинская. В ближайшее время их откроют для автомобильного движения. - В ближайшее время мы перекроем проспект Абулхаир хана. От улицы Сырыма Датова до улицы Кызылжарская. Там будет ремонтироваться дорожное полотно, - заявил ЕРЖАН Аубакиров. 17 августа подрядчики начали укладывать асфальт по улице Деповской. - Общая протяженность участка порядка 2 километров. Мы делаем средний ремонт. Укладываем 7 сантиметров верхнего слоя асфальта и 4 сантиметра нижнего. Работы завершим во вторник, 22 августа, - сообщил директор подрядной организации ТОО «АксайБизнесСтрой» Анвар Агаев. В Уральске запланировано отремонтировать 67 улиц на сумму 8 млрд тенге.