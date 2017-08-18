Фото с сайта www.vedomosti.ru При этом испанец, погибший в этом автомобиле, сидел в кресле пассажира. По уточненным данным, он был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным. 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водитель с места преступления скрылся. Спустя некоторое время на проспекте Диагональ неизвестный мужчина на машине наехал на оцепивших место теракта полицейских. После погони, как тогда сообщалось, его застрелили. По делу о теракте задержаны двое подозреваемых, они являются выходцами из Северной Африки. Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Кроме того, 17 августа в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, пострадали несколько полицейских. Позже в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали шесть человек, пять нападавших были убиты. Полиция предполагает, что все эти инциденты взаимосвязаны.