Иллюстративное фото из архива "МГ" - 15 августа в 14.40 в полицию поступило сообщение от жителя п. Чапаево об обнаружении предмета, похожего на снаряд, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Установлено, что обнаруженный предмет является снарядом времен гражданской войны диаметром 7,5 см, длиной 32 см. Снаряд был уничтожен группой по разминированию с соблюдением всех мер безопасности.