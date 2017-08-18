Иллюстративное фото с сайта ngs55.ru – Один из парней занимался заправкой газовых баллонов. К нему приехал брат из Мартукского района. Вечером парни искупались в бане и решили спустить газ из баллона, в это время произошел взрыв. Старшего брата «Скорая» доставила в БСМП – у него обожжено 85% тела. У младшего из братьев, которому 17 лет, обожжено 95-99% тела, он находится в детской больнице. Состояние крайне тяжелое, – сообщили в больнице.