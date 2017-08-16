Более чем в 90% процентах случаев женщины так или иначе сталкиваются с заболеваниями в области стопы. В погоне за модой они приобретают изящную обувь с узким носком и высоким каблуком, что пагубно влияет на распределение нагрузки при ходьбе. Подобное стремление к красоте неизбежно приводит к появлению "шишек" и "косточек" в области первого пальца стопы. Данную проблему нельзя назвать только косметической, потому что за ней скрывается ортопедическая патология, требующая серьёзного лечения. Деформация стопы не просто уродует конечность, но и приводит к ухудшению самочувствия в связи с постоянной ноющей болью, а иногда и воспалением. – С возрастом расставляются связки, возникает дистрофическое заболевание хрящей суставов пальцев ног и голеностопного сустава – остеоартроз. При незначительной деформации стопы пациент ощущает мучительную боль при ходьбе. По мере разрушения хряща и вовлечения в патологический процесс костей с образованием разрастаний (остеофитов) боли усиливаются. Ограничивается подвижность суставов, появляются отеки, пальцы постепенно деформируются. Невозможно подобрать обувь. И такую патологию возможно исправить на сегодняшний день только путем оперативного вмешательства, – рассказал заведующий отделением травматологии областной клинической больницы Серик КАРЕКЕНОВ. – Именно с целью обмена опытом в проведении таких операций по исправлению деформации стопы к нам прибыл наш коллега из Москвы.Московский хирург – ортопед Глеб КОРОБУШКИН побывал в Казахстане и совместно со специалистами отделения травматологии областной клинической операции он провел две операции. – Я приятно удивлен профессиональным уровнем и большим опытом оказания медицинской помощи пациентам со стороны своих коллег областной клинической больницы. Мы провели первую операцию пациентке с тяжелой деформацией стопы, так называемой «полой стопы» – это противоположность плоской стопе, которая сложно компенсируется ортопедической обувью. Нам удалось провести сложную реконструкцию стопы, в России такие интересные операции выполняются в рамках программы высокотехнологической медицинской помощи. Вторая операция была выполнена другой пациентке по исправлению деформации переднего отдела стопы, это достаточно распространенная патология среди населения, как говорят в народе, выпирание косточек. На сегодняшний день операции по реконструкции переднего отдела стопы проводятся часто. Я был очень рад поделиться своими знаниями и своим профессиональным опытом с коллегами, и девиз «обучая других, учимся сами», безусловно, в сегодняшнее время актуален. Хочу поздравить старейшее медицинское учреждение со знаменательной датой – 150–летием, и пожелать коллективу областной клинической больницы профессионального роста и процветания, – сказал Глеб КОРОБУШКИН. Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.