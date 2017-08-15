Наши адреса: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск - ул. Ихсанова, 109, оф. 2 (рядом с СОШ № 7); - 6 микрорайон, ТД "Клондайк", 2 этаж, оф. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207; - ул. Жукова, 1, 2 этаж, оф. 207-209 (рядом с памятником трем героям ВОВ). Контактный телефон: +7 (7112) 54-79-51; +7 747 640 71 39 или 8 702 987 85 50 (Whatsapp only). Мы в Интернет-ресурсах: https://vk.com/sbscc; инстаграм: sbskaz; www.facebook.com/sbskaz; www.s-b-s.kz .На правах рекламы.
Как погасить ипотеку в Отбасы банке пенсионными: инструкция
Схема расчетов изменилась.
Рынки и мясные точки проверяют полицейские ЗКО
В Западно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад».
Таяу Шығыс елдерінен 946 қазақстандық елге оралды
Ұшақтар Ақтау, Атырау, Алматы қаласына қонған.
Семья из Актобе лишилась дома после взрыва пауэрбанка
Теперь погорельцы ищут новое жильё и готовятся к восстановлению своего дома.
В Казахстане стало меньше браков и больше разводов
В 2025 году в Казахстане продолжилось снижение числа зарегистрированных браков на фоне роста разводов.
В Уральске за день нашли троих пропавших. Среди них — 12-летний мальчик
В полиции напоминают: если пропал близкий человек, нужно сразу обращаться за помощью.
Постоянно хочется шоколада? Вот о чём это может говорить
Тяга к шоколаду может быть связана не только с любовью к сладкому, но и с усталостью, стрессом, гормональными изменениями или нехваткой важн...
Кармические отношения: какие знаки зодиака чаще всего в них попадают
Кармические отношения — особый тип эмоциональных связей, которые, как считают астрологи, приходят в жизнь не просто так.
Население Казахстана превысило 20,5 млн человек
Страна продолжает демонстрировать положительную демографическую динамику.