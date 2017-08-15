Айкын ЕЛЕУСИЗОВ В ходе заседания актива глава региона подчеркнул, что новые руководители управления избирались по принципам формирования современного государственного аппарата, эти люди достойно показали себя на государственной службе в центральных и местных исполнительных органах, имеют опыт работы в частном секторе. Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Айкын Елеусизов – выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета, магистр экономических наук. Трудовую деятельность Айкын Елеусизов начал главным специалистом отдела по работе с государственными органами департамента казначейства по г. Астане комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Работал на различных должностях в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, возглавлял управление транспорта и инфраструктуры при Министерстве по инвестициям и развитию РК. С октября 2016 года – руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима Атырауской области. Руководителем управления по вопросам молодежной политики был назначен Роллан Куспан, выпускник Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр регионоведения. Трудовую деятельность он начал в 2009 году бухгалтером в объединении юридических лиц ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». 2010-2012 г.г. - заместитель директора объединения юридических лиц ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана». 2013-2014 г.г. - исполнительный директор данного объединения. 2014-2015 г.г. - заместитель директора корпоративного республиканского фонда молодежного крыла «Жас Отан». С 2016 года работал в управлении по вопросам молодежной политики города Алматы. Кроме того, руководитель аппарата акима Атырауской области Ернар Баспаев представил своего нового заместителя – им стал Даурен Бектурганов, выпускник Казахского государственного юридического университета, магистр управления цепочками поставок и закупок университета имени Роберта Гордона (Великобритания). Трудовую деятельность он начинал в Астане юристом в ТОО «Центр юридической экспертизы». 2006-2007 г.г. - специалист, менеджер, управления административно-социальной работы ТОО «Казмунайгаз-сервис». 2007-2012 г.г. - главный специалист-менеджер АО НК «Казмунайгаз». 2014-2015 г.г. - заместитель директора по строительству ТОО «КА-Строй ДИТ». 2015-2016 г.г. работал экспертом в протоколе Президента Республики Казахстан. С ноября 2016 года занимал должность консультанта в протоколе президента Республики Казахстан.Роллан КУСПАНДаурен БЕКТУРГАНОВ